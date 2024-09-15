Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ilk kez oynadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, ilk kez Kasımpaşa maçında forma giydi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Sofyan Amrabat, ilk kez Kasımpaşa maçında kadroya girdi.

81'DE OYUNA GİRDİ

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Faslı futbolcu, 81. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girdi.

"ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Sofyan Amrabat, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Orta saha oyuncusu, sözlerine şu şekilde başladı:

Geleli çok zaman olmadı, takımla birlikte ilk 3 antrenmana çıktım. Bugün de sahadaydım. Bana göre güçlü, zor bir takıma karşı oynadık. Taraftarlar, kendi evimizde oynuyormuş atmosferi yarattı. Isınmadan maç sonuna kadar hiçbir şekilde susmadılar. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Umarım onları mutlu etmeye devam ederiz.

GALATASARAY DERBİSİ AÇIKLAMASI

Galatasaray derbisi ile ilgili de konuşan Faslı futbolcu, şunları dedi:

Bu derbiyle ilgili çok şey duydum. Konsantrasyonu yüksek, güçlü bir maç olacağını düşünüyorum. Amacımız sahada güzel bir oyun ortaya koymak ve taraftarımızı mutlu edecek sonuç almak. Sabırsızlanıyoruz bu maç için.

"KENDİMİ FİT HİSSEDİYORUM"

Kendi ile ilgili değerlendirme de yapan Amrabat, şu ifadeleri kullandı:

Fiziksel anlamda fit olduğumu söyleyebilirim. Takıma henüz geldim, elbette adaptasyon için bir süre gerekecek. Bu normal ama Fiorentina ve milli takımda maç oynadım. Kendimi fit hissediyorum.