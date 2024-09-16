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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat tam not aldı

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat tam not aldı Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçın 81. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan yeni transfer Sofyan Amrabat, kaldığı dakikalarda yaptığı hamlelerle göz doldurdu.