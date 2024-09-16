Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat tam not aldı
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynanan maçta yeni transfer Sofyan Amrabat'ı kadroya dahil etti.

Faslı orta saha, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu.

GÖZ DOLDURDU

Mücadelenin 81. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan Amrabat, kaldığı dakikalarda yaptığı hamlelerle göz doldurdu.

GEÇER NOT ALDI

Kasımpaşa hücumcularına geçit vermeyen ve takım arkadaşlarının da boşluklarını dolduran Amrabat, ilk maçında geçer not aldı.

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Ercan Ertan
Editör