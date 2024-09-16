Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat tam not aldı

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynanan maçta yeni transfer Sofyan Amrabat'ı kadroya dahil etti.
Faslı orta saha, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu.
GÖZ DOLDURDU
Mücadelenin 81. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan Amrabat, kaldığı dakikalarda yaptığı hamlelerle göz doldurdu.
GEÇER NOT ALDI
Kasımpaşa hücumcularına geçit vermeyen ve takım arkadaşlarının da boşluklarını dolduran Amrabat, ilk maçında geçer not aldı.
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