Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi: Anderson Talisca...

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Geçtiğimiz hafta ligde Trabzonspor karşısında sonradan oyuna girip hat-trick yapan ve galibiyetin mimarı olarak Türkiye’de bir maçta 3 gol sevincini ilk kez yaşayan Anderson Talisca, Sivasspor maçında 11’de formayı kaptı.

Talisca, dakikalar 42’yi gösterdiğinde frikikten süper bir gol attı ve şovuna devam etti.

SON 3 MAÇTA 5 GOL ATTI

Son 3 maçını da boş geçmeyen Talisca, 1 asistinin yanına 5. golünü ekledi.

Fenerbahçe kariyerinde ilk kez frikikten ağları sallayan Sambacı, Süper Lig’deki son frikik golünü Şubat 2018’de Beşiktaş formasıyla Karabükspor deplasmanında kaydetmişti.

Daha önce Beşiktaş'ta 2 kez ligde 3 maçlık gol serileri yaşayan Talisca, Fenerbahçe’de de en uzun serisini egale etmiş oldu.

SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA 9. GOL

Öte yandan Talisca, bugünkü golle birlikte sarı-lacivertli forma altında 9. golüne imza attı.

Ligde üst üste 3 maçta da fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcunun ligde 6. golü bulunuyor.