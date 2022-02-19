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    Fenerbahçe'de Sosa kulübeye Crespo ilk 11'e

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşısındaki oyunuyla tepki toplayan Jose Sosa'nın yerine Hatay karşısında Crespo ile başlamayı hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 12:41
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    Fenerbahçe'de Sosa kulübeye Crespo ilk 11'e

    Fenerbahçe'de Jose Sosa, Slavia Prag maçındaki performansıyla tepkilerin odağı haline geldi.

    Bu sezonki en kötü futbolunu oynayan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor mücadelesiyle birlikte 11'deki yerini kaybedecek.

    CRESPO FORMASINA KAVUŞACAK

    Giresun karşısında cezası, Slavia önünde ise UEFA listesinde adı olmadığı için görev yapamayan Miguel Crespo ise formasına kavuşacak.

    İsmail Kartal, orta sahanın en formda ismi olan Portekizli futbolcuyu Hatayspor karşısında yeniden ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.

    Fenerbahçe de Sosa kulübeye Crespo ilk 11 e #1


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