Fenerbahçe'de sözleşme için Osayi Samuel'in kararı bekleniyor

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İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme yapan, Dusan Tadic'le prensipte anlaşan Fenerbahçe'de gözler Bright Osayi-Samuel'e çevrildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nijeryalıya senelik 2,1 milyon euro ücretle üç yıllık yeni teklif yapıldı.

Sarı lacivertliler, dev talipleri olan Osayi'den cevap bekliyor.

2021'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 152 maçta 7 gol attı ve 14 asist yaptı.

OSAYI SAMUEL KİMDİR?

Fenerbahçe formasıyla sağ bek ya da kanat oyuncusu olarak görev yapmaktadır. Hızı, çevikliği ve teknik yetenekleriyle tanınan Osayi-Samuel, hem kulübünde hem de Nijerya milli takımında önemli bir oyuncu haline gelmiştir.

Nijerya milli takımıyla da maçlara çıkmış ve 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'nın ikinci olmasında katkıda bulunmuştur.