Fenerbahçe'de Süper Kupa maçında takımın başında kim olacak? İlk aday belli Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmaya hazırlanırken takımın başında Zeki Murat Göle yer alabilir.

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2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, tam kadro Şanlıurfa'ya gidecek Fenerbahçe ise U19 takımıyla finale çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin sahaya 9 kişiyle çıkacağı ve 3 oyuncunun sakatlık sebebiyle saha kenarına gelmesiyle maçın 3-0 hükmen Galatasaray lehine sonuçlanacağı iddia ediliyor.

İlk aday Zeki Murat Göle

Fenerbahçe'de bu müsabakada ise takımın başında İsmail Kartal yer almayacak.

Sports Digitale'nin haberine göre; Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Zeki Murat Göle ilk aday.

Fenerbahçe'yi geçici olarak çalıştırdı

44 yaşındaki teknik direktör daha önce Fenerbahçe'nin başında takımı yönetmişti.

Geçici olarak göreve getirilen ve uzun süre takımın yardımcı antrenörlüğünü yapan Zeki Murat Göle, sarı-lacivertli ekibin başında 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 resmi maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.