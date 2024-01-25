Fenerbahçe'de taraftarı korkutan istatistik: 72 şutta 2 gol Fenerbahçe'nin son 3 maçta rakip kaleye 72 şut çekmesi taraftarı memnun eden bir rakam gibi gözükse de bitiricilik sorunu futbolseverleri düşündürüyor. Sarı-lacivertliler bu şutların sadece ikisinde gol bulabilirken bu gollerden biriyse penaltıdan geldi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, gol sıkıntısı can sıkmaya başladı.

Son 3 lig maçında Gaziantep FK'yı 1-0 geçen sarı-lacivertliler, Samsunspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Başakşehir'i de 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, son dönemdeki gol sıkıntısıyla dikkat çekiyor.

72 şutta 2 gol

Rakip savunmaların kapanmasıyla pozisyon bulmakta zorlandığı düşünülen sarı-lacivertlilerin son 3 maçta rakip kaleye toplam 72 şut göndermesi de bu durumun yanlış olduğunu özetliyor.

Gaziantep FK maçında 28, Samsunspor maçında 24 ve Başakşehir maçında 20 şut çeken Sarı Kanarya, gol bulmakta zorlandı.

Bu sezon 35 maçta 99 gole ulaşan sarı-lacivertlilerin son 3 maçtaki bitiricilik sorunu taraftarı düşündürüyor.

Edin Dzeko da durdu

Bu sezon 16'sı lig olmak üzere resmi maçlarda 20 golü bulunan Edin Dzeko da 3 haftadır ağları havalandıramıyor.

Gaziantep ve Samsun maçlarının ardından Başakşehir önünde de suskunluğunu bozamayan tecrübeli yıldız, birçok kez kritik pozisyonlara girmesine rağmen fileleri bulamadı.

37 yaşındaki Boşnak golcü Dzeko, son saniyelerde ise yaptığı vuruşta direğe takıldı.

Fenerbahçe performansı

37 yaşındaki golcü Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 20 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.