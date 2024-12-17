Fenerbahçe'de taraftarla barış sağlandı

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir’i mağlup ederek hem kötü sonuçların ardından moral buldu hem de tribünleri dolduran taraftarıyla barışmayı başardı.

Beşiktaş ve Athletic Bilbao yenilgilerinin oluşturduğu olumsuz hava, Başakşehir karşısında alınan galibiyetle dağıldı.

PROTESTOLARIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Maç öncesinde takımda yaşanan kenetlenme dikkat çekerken, Başkan Ali Koç’un tesislerde oyunculara moral vermesi ve teknik direktör Jose Mourinho’nun maçın önemine vurgu yapması, futbolcular üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Fenerbahçe’nin sahadan puansız ayrılması halinde tribünlerdeki protestoların daha da artabileceği belirtiliyordu.

"BU MAÇI MUTLAKA KAZANMALIYIZ"

Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada, yaşanan psikolojik baskının zorluğuna değindi:

Üst üste 5-6 maç kazandığımız bir dönemden geçiyorduk. Ancak kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç sonrası dünya tersine döndü. Bu nedenle kolay bir hafta olmadı. Oyuncularıma ‘Bu maçı mutlaka kazanmalıyız’ dedim ve onlar da gerekeni yaptılar.

MORAL VE TAKTİK HAMLELERİN GALİBİYETİ

Maç 1-1’e geldikten sonra tribünlerde oluşan tedirginlik, Mourinho’nun çift forvet hamlesiyle dağıldı.

Yapılan taktik değişiklikle gelen galibiyet, hem takım içindeki moral bozukluğunu giderdi hem de taraftarlarla oluşan gerginliği sona erdirdi.