Fenerbahçe'de teknik direktör adayları Jorge Jesus döneminin sona erdiği Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktör adaylarına çevrilmiş durumda. Yeni hoca arayışları kapsamında 3 ismin ön plana çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de beklenen oldu. Teknik direktör Jorge Jesus, 2-0 kazanılan Türkiye Kupası finalinin ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurdu.

Jorge Jesus'un vedasının ardından yeni teknik adamın kim olacağı merakla bekleniyor. Portekizli hocanın ayrılık kararından önceden haberdar olan yönetim zaten çalışmalara başlamıştı.

İlk aday Montella

Adana Demirspor'da çok iyi bir sezon geçiren Vincenzo Montella, öncelikli adaylar arasındaki tek yabancı isim olarak görülüyor. Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, İtalyan teknik adamın istemesi halinde sarı-lacivertlilerle görüşmesine izin vereceklerini açıklamıştı.

Yerli adayları Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı

Yerli olarak ise Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın ön planda olduğu öğrenildi. Avcı, daha önce de gündeme gelmiş ancak Başakşehir ile kaçırdığı şampiyonluğun ardından o dönem listeden düşmüştü. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezon Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadı

Sergen Yalçın ise Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bu sezonu dinlenerek geçirdi. Başarılı teknik adamın Fenerbahçe'yi çok istediği iddia edilirken, Ali Koç'un bu hafta Sergen Hoca'yla görüşeceği öğrenildi.

Lucescu reddetti

Öte yanda listedeki bir diğer isim olan Mircea Lucescu kaos ortamına gelmek istemediğini söyleyerek sarı-lacivertlileri reddetmişti.