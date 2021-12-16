Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi: Kenan Koçak

İlk puan kaybında Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de, Kenan Koçak ismi öne çıktı.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte kötü gidişatın, oynatılan oyun sisteminin ve eleştirilerin hedefinde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira bulunuyor.

GÜNDEMDE KENAN KOÇAK VAR

Derbide kaydebilecek olası bir puan kaybında kesinlikle yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Vole'nin haberine göre, Türk bir teknik direktör ile çalışma kararı alan Fenerbahçe yönetiminin, A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Kuntz'un görevi geldiği A Milli Takım'da yardımcılık yapan Kenan Koçak'la görüştüğü öğrenildi.

KURTLAR VADİSİ'NİN HİKMET'İNE BENZİYOR

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Kenan Koçak'ı bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi karakteri 'Deli Hikmet'e' benzetti. Kenan Hoca ve Deli Hikmet karakterini canlandıran Erdem Ergüney'in benzerliği dikkat çekti.

PEREIRA BREZİLYA YOLCUSU

Ayrıca Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira için Brezilya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilya basını, Pereira'nın Flamengo'ya gideceğini yazdı.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

UEFA Pro-Lisans’ı bulunan Kenan Koçak, 5 Ocak 1981 Kayseri doğumlu.

Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan Koçak, futbola SV Waldhof Mannheim’de başladı.

Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti. 2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg’a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi. Sonrasında ise Redbull Salzburg’un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96’yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim’ı çalıştırarak başlamıştı.

Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı. Koçak’ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor.

Kenan Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un yardımcılığını yapacağını duyurmuştu.