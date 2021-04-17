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    Fenerbahçe'de teknik kadroda 1 kişi pozitif

    Sarı-lacivertli ekipte Başakşehir maçı öncesi teknik ekipten 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 16:43
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    Fenerbahçe'de teknik kadroda 1 kişi pozitif

    Fenerbahçe'de Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Başakşehir mücadelesi öncesinde yapılan rutin koronavirüs testlrinde 1 kişinin pozitif çıktığı açıklandı.

    Teknik kadrodan olan 1 kişinin izolasyon sürecinin başlatıldığı bildirildi.

    "1 PERSONELİN SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTIR"

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe de teknik kadroda 1 kişi pozitif #1

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