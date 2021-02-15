Fenerbahçe'de Thiam diğer santrforları tek başına yakaladı

Sezon başında 4. forvet olarak düşünülen Mame Thiam performansıyla Samatta, Cisse ve Kemal Ademi'nin önünde yer aldı. Senegalli futbolcu şu anda 1. santrfor konumunda.

Bu sezon Beşiktaş (50) ve Galatasaray'ın (49) ardından en golcü takım olan Fenerbahçe'de, golcülerin gole katkısı tartışma konusu oldu.

Sezon başına Samatta, Cisse, Thiam, Valencia ve Kemal Ademi gibi hücumcularla başlayan sarı-lacivertlilerde, santrfor pozisyonunda forma giyen isimlerden yeterli katkı alınmadı.

Son maçlarda Samatta ve Cisse'den ümidi kesen Kemal Ademi'yi de Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderen Fenerbahçe'de sezon başında 4. forvet olarak düşünülen Mame Thiam, diğer forvetlerin toplamı kadar gol atarak dikkat çekti.

THIAM DİĞER FORVETLERİ GEÇTİ

Bu süreçte Samatta 5, Cisse 4 gol atarken Ademi ise 1 golde kaldı. Thiam ise attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle 3 forvetin toplamı kadar gole katkı sağlamış durumda.

Transfer edildiğinde 30 gol atar diye lanse edilen Samatta'nın formsuz görüntüsü ise taraftarı ve yönetimi endişelendirmeye devam ediyor.