Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 1 ay yok

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Tolga Ciğerci sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcu 1 ay boyunca forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de kupa mesaisi sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci sakatlandı, Kemal Ademi takıma döndü

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Sakatlık sonrası 2 hafta önce takıma katılan Tolga Ciğerci, yeniden sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcunun sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Ciğerci’nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.





Kemal Ademi’den ise iyi haber geldi. 24 yaşındaki forvet, takımla çalışmalara başladı. Perotti, Samatta ve Valencia salonda çalıştı, Lemos’un tedavisi ise sürüyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, Çarşamba günü Karacabey Belediyespor’u konuk edecek.