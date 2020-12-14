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    Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 1 ay yok

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Tolga Ciğerci sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcu 1 ay boyunca forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 17:13
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    Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 1 ay yok

    Fenerbahçe’de kupa mesaisi sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci sakatlandı, Kemal Ademi takıma döndü

    1 AY YOK

    Sakatlık sonrası 2 hafta önce takıma katılan Tolga Ciğerci, yeniden sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcunun sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Ciğerci’nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Fenerbahçe de Tolga Ciğerci 1 ay yok #1

    Kemal Ademi’den ise iyi haber geldi. 24 yaşındaki forvet, takımla çalışmalara başladı. Perotti, Samatta ve Valencia salonda çalıştı, Lemos’un tedavisi ise sürüyor.

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, Çarşamba günü Karacabey Belediyespor’u konuk edecek.

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