Fenerbahçe'de Tolgay, Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan ve Simon Falette'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, dün akşam sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Maç sırasında Tolgay Arslan ve Simon Falette sakatlanarak, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe, futbolcularının sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

''YIRTIK YA DA KOPMA YOK''

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi.Simon Falette'in çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem var; yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı.''





TOLGAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Kulüp tarafından yapılan açıklamanın ardından ise TRT Spor'un haberine göre; ayak bileğinden sakatlanan Tolgay Arslan 2 hafta, kalçasında ödem oluşan Simon Falette ise 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

Falette'nin önümüzdeki hafta sarı-lacivertlilerin oynayacağı Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı maç öncesi yapılacak kontrollerde belli olacakken; Tolgay Arslan ise hem derbide hem de ligin son haftasında oynanacak olan Rizespor maçında görev alamayacak.