Fenerbahçe'de top toplayıcı çocuk günün kahramanı oldu
ensonhaber.com

Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u taraftarının önünde 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 82 yaparak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 2. gol öncesi yaşananlar dikkat çekiciydi.

Top toplayıcı çocuk, dışarı çıkan topu İrfan Can Kahveci'ye hızlı vererek atağı başlattı.

Gelişen atakta Dzeko, topu ağlara göndererek skoru 2-1 getirdi.

Futbolcularla birlikte sevindi

Maç sonu sevincinde top toplayıcı çocuk da Fenerbahçeli futbolcuların yanında yer aldı.