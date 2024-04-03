Haberler



Futbol



Fenerbahçe'de top toplayıcı çocuk günün kahramanı oldu

Fenerbahçe'de top toplayıcı çocuk günün kahramanı oldu Fenerbahçeli futbolcular, Adana Demirspor galibiyetinin ardından ikinci golde topu oyuna hızlı dahil eden top toplayıcı çocuğu saha içine davet etti.