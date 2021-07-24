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    Fenerbahçe'de transfer istikrarsızlığı

    Fenerbahçe son 3 sezonda transferde büyük hatalar yaptı. 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında transfer edilen 30 futbolcudan sadece 5 tanesi takımda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 13:58
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    Fenerbahçe'de transfer istikrarsızlığı

    Başkan Ali Koç döneminde sportif anlamda hayal kırıklıklarıyla dolu 3 sezonu geride bırakan Fenerbahçe transferde de çok büyük hatalara imza attı.

    Sarı-lacivertlilerin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda kadrosuna kattığı 30 futbolcudan sadece 5'i yeni sezonda F.Bahçe formasını giyebilecek.

    Geriye kalan 25 futbolcunun bir kısmı takımdan gönderilirken, bir kısmı da Pereira'nın yeni sezon planlamasında yer almıyor.

    Fenerbahçe de transfer istikrarsızlığı #1

    KASADAN 45 MİLYON EURO ÇIKTI

    Fenerbahçe yönetimi 2018-2019 ve 2019-2020 transfer sezonlarında kadrosuna kattığı 30 isim için kasasından tam 45 milyon euro çıkardı. İşte Sarı-lacivertlilerin transferdeki acı tablosu:

    Fenerbahçe de transfer istikrarsızlığı #2

    TEK TEK TAKIMDAN GİTTİLER

    2018-2019 sezonunda kadroda katılan isimlerden Tolgay, Harun, Frey, Ayew, Slimani, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Benzia ve Moses'la yollar ayrıldı. Zajc, Barış ve Sadık yeni sezon planlamasında yok.

    3 YIL ÖNCEDEN 3 KİŞİ KALDI

    Serdar, Berke ve Ferdi kadroda olacak. 2019-20 sezonunda transfer edilen Muriç, Deniz, Zanka, Yasir, Kruse, Falette, Murat, Rodrigues, Rami ve Mevlüt ile yollar daha önce ayrılmıştı.

    Fenerbahçe de transfer istikrarsızlığı #3

    ALTAY VE GUSTAVO DA TAKIMDA

    Allahyar ve Zanka yeni sezon planlamasında yer almıyor. Emre Belözoğlu ise futbolu bıraktı. Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ve kaleci Altay Bayındır yeni sezonda Fenerbahçe formasını giyecek.

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