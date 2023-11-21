Fenerbahçe'de Umut Nayir geçen sezonu mumla arıyor Geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 33 maçta 18 gol atan Umut Nayir, bu sezon Fenerbahçe'de kulübeden çıkamadı. Yerli rotasyonu için alınan golcü futbolcu geçen sezonu mumla arıyor.

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Fenerbahçe'nin sezon başında 8+3 kuralı için önemli bir yere sahip olan yerli rotasyonu için kadrosuna kattığı Umut Nayir, yedek kulübesine hapsoldu.

Santrfor bölgesindeki forma rekabetinde Edin Dzeko ile Michy Batshuayi'nin arkasında 3. olarak kalan 30 yaşındaki oyuncu, maça ilk 11'de hiç başlamadı, 8 maçta sonradan oyuna girip 102 dakika sahada kaldı, gol-asist üretemedi.

Ayrılık istenmiyor

Geçen sezon Ümraniye formasıyla 33 maçta 18 gol atan, bu formuyla A Milli Takım'a kadar yükselip 4 maçta 1 kez fileleri sarsan Umut, Süper Lig kulüplerinin takibinde olsa da yönetim, rotasyonu düşünerek ayrılık istemiyor.