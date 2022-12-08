Petrol
77.77
0.78%
Euro
19.5967
0.04%
Dolar
18.6381
0.03%
Altın
1.069
-0.10%
Borsa
4827
0.00%
Bitcoin
317.864
-1.03%
BTXN Coin
5.11
-0.96%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar can sıktı

    Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar can sıktı

    Fenerbahçe'de Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada sakatlıklar üst üste geldi. Arda Güler ve Valencia'nın 2 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenilirken, Pedro ve Alioski'nin durumu ise belirsiz.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada sakatlıklarla boğuşuyor.

    Kupayı fırsat bilen sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz günlerde kamp yapmak için Antalya'ya gitmişti.

    Teknik heyet sakat oyuncuların kampa götürülmemesi konusunda karar kılmıştı.

    Arda Güler 2 hafta yok

    Sakatlığı bulunan isimlerin durumları ise netlik kazanmaya başladı.

    Antrenmanda dizine darbe alan Arda Güler de iki hafta daha takımdan uzak kalacak.

    Arda’nın Trabzonspor maçının kadrosunda yer alma ihtimali var.

    Fenerbahçe de üst üste gelen sakatlıklar can sıktı #1

    Alioski, Trabzonspor maçına yetişemeyebilir

    Kasığında 2. derece gerilme tespit edilen Alioski’nin ise Trabzonspor maçına yetişmesi zor görünüyor. Makedon sol bekin durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

    Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösteren Enner Valencia ise kupadan sakat döndü.

    Fenerbahçe de üst üste gelen sakatlıklar can sıktı #2

    Valencia da 2 hafta sahalardan uzak kalacak

    Ekvadorlu futbolcu iki hafta boyunca takımdan ayrı kalacak. Valencia’nın Dünya Kupası ardından Trabzonspor’la deplasmanda oynanacak zorlu maça yetişebileceği öğrenildi.

    Son olarak sakatlığı en ciddi olan isim ise Joao Pedro.

    Fenerbahçe de üst üste gelen sakatlıklar can sıktı #3

    Pedro en az 3 ay yok

    Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sol ayak bileği ve dizinden sakatlanan forvetin ayak bileği dönmüştü.

    Ayağındaki ödem nedeniyle sakatlığının tam olarak tespit edilemediği Pedro'nun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Pedro'nun sezonu kapatma ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında.

    Fenerbahçe de üst üste gelen sakatlıklar can sıktı #4


    Meclis'te HDP sıralarından AK Parti'ye tehdit
    Gündem

    Meclis'te HDP sıralarından AK Parti'ye tehdit

    Şişli'de otelde çıkan yangın sonrası müşteriler panik yaşadı
    3. Sayfa

    Şişli'de otelde çıkan yangın sonrası müşteriler panik yaşadı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir