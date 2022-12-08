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Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar can sıktı

Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar can sıktı

Fenerbahçe'de Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada sakatlıklar üst üste geldi. Arda Güler ve Valencia'nın 2 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenilirken, Pedro ve Alioski'nin durumu ise belirsiz.