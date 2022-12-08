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- Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar can sıktı
Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar can sıktı
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 09:04
- Güncelleme : 08.12.2022 - 09:08
Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada sakatlıklarla boğuşuyor.
Kupayı fırsat bilen sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz günlerde kamp yapmak için Antalya'ya gitmişti.
Teknik heyet sakat oyuncuların kampa götürülmemesi konusunda karar kılmıştı.
Arda Güler 2 hafta yok
Sakatlığı bulunan isimlerin durumları ise netlik kazanmaya başladı.
Antrenmanda dizine darbe alan Arda Güler de iki hafta daha takımdan uzak kalacak.
Arda’nın Trabzonspor maçının kadrosunda yer alma ihtimali var.
Alioski, Trabzonspor maçına yetişemeyebilir
Kasığında 2. derece gerilme tespit edilen Alioski’nin ise Trabzonspor maçına yetişmesi zor görünüyor. Makedon sol bekin durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösteren Enner Valencia ise kupadan sakat döndü.
Valencia da 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Ekvadorlu futbolcu iki hafta boyunca takımdan ayrı kalacak. Valencia’nın Dünya Kupası ardından Trabzonspor’la deplasmanda oynanacak zorlu maça yetişebileceği öğrenildi.
Son olarak sakatlığı en ciddi olan isim ise Joao Pedro.
Pedro en az 3 ay yok
Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sol ayak bileği ve dizinden sakatlanan forvetin ayak bileği dönmüştü.
Ayağındaki ödem nedeniyle sakatlığının tam olarak tespit edilemediği Pedro'nun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Pedro'nun sezonu kapatma ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında.