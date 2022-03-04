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    Fenerbahçe'de Valencia'nın MR'ı çekildi

    Kasımpaşa maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ekvadorlu oyuncunun MR’ı bir türlü çekilememişti. Sonunda ödem dağıldı ve Valencia’ya dün detaylı bir kontrol yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 16:09
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    Fenerbahçe'de Valencia'nın MR'ı çekildi

    Kasımpaşa maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ekvadorlu oyuncunun MR’ı bir türlü çekilememişti.

    Sonunda ödem dağıldı ve Valencia’ya dün detaylı bir kontrol yapıldı. Tecrübeli futbolcunun durumunun korkulduğu kadar ciddi olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

    Fenerbahçe de Valencia nın MR ı çekildi #1

    TRABZON MAÇINDA OYNAMASI ZOR

    Valencia, dün salonda kendisi için hazırlanan özel idman programını uyguladı. Başarılı oyuncunun Trabzon maçında oynama şansı çok az olsa da uzun süre sahalardan uzak kalmayacak gibi görünüyor.

    Fenerbahçe de Valencia nın MR ı çekildi #2


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