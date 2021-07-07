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    Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları

    Yeni sezona iyi başlayıp şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira kanunları devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 11:32
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    Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları

    Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yeni bir döneme girdi. Yeni sezonda sarı-lacivertlilerin tek hedefi şampiyonluk.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın ilk dikkat çeken isteği disiplin oldu.

    Portekizli Teknik Adam takımına ve teknik heyete bir dizi kurallar getirdi.

    YEMEKLERE KATILIM ZORUNLU

    İlk olarak kahvaltı,öğle ve akşam yemeklerine katılım artık zorunlu. Tecrübeli Teknik Adam yemek saatlerinde herkesin aynı anda salonda bulunması şartını ortaya koydu.

    Fenerbahçe de Vitor Pereira kanunları #1

    ÖNCE FUTBOLCULAR

    Yemek alımı süreci de programa dahil. Pereira dakikası dakikasına tam yemek saatinde oyuncularının toplu olarak yemek almasını istiyor. Futbolcularına tamamı yemeklerini alıp masalarına geçtikten sonra sıra teknik heyete geçiyor.

    Fenerbahçe de Vitor Pereira kanunları #2

    YATIŞ SAATLERİNE DE UYMAK ZORUNLU

    Yemeklerde olduğu gibi yatış saatlerinde de kurallara uymak zorunlu. Antrenman temposuna göre belirlenen uyku saatleri gönderilen program içerisinde oyunculara tebliğ ediliyor.

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