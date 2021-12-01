Fenerbahçe'de Vitor Pereira topun ağzında

Göztepe deplasmanında 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gündem Vitor Pereira. Ali Koç'un Rizespor maçı öncesi Portekizli hocayı göndermesi bekleniyor.

Galatasaray galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe 'de Göztepe maçında kaybedilen 2 puanla zirve yarışında büyük bir darbe daha aldı.

Bu gelişmelerin ardından sarı lacivertli camiada Vitor Pereira'nın geleceği yeniden tartışılmaya başlandı.

YÖNETİM KURULU PEREIRA'YI İSTEMİYOR

Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinin çoğu Portekizli teknik direktörün son haftalarda yaptığı açıklamalar ve alınan sonuçlar nedeniyle görevden alınmasına sıcak bakıyor. Yöneticilerin bu fikirlerini Başkan Ali Koç ile de paylaştıkları öğrenildi.

İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ ÇIKARMASI TEPKİ ÇEKTİ

Yöneticilerin, Göztepe maçının en iyilerinden olan İrfan Can Kahveci'nin oyundan alınmasına tepkili olduğu öğrenildi.

İrfan Can Kahveci oyundan alındıktan sonra direkt olarak soyunma odasına gitmiş ve bir anlamda Pereira'yı protesto etmişti.

Göztepe karışlaşmasında kaleye 4 şut çekebilen Fenerbahçe'de Pereira'nın maç sonu yaptığı "Çok fazla gol pozisyonu ürettik" açıklaması da eleştirilerin artmasına neden oldu.

Başkan Ali Koç'un detaylı bir rapor istediği Teknik direktör Vitor Pereira ile bir kez daha görüşeceği ve bunun sonucunda nihai bir karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan Ali Koç'un bu kararını Rizespor maçı öncesinde yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında açıklaması bekleniyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray derbisi öncesi Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini belirterek şunları söylemişti: "Kendisine destek olacağız. Şu anda B planına ihtiyacımız yok. Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Tazminat veremiyorlar o yüzden göndermiyorlar denecek. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar."