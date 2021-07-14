Fenerbahçe'de Volkan Demirel devri sona erdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı takımdan ayrıldığını duyurdu.

"Bugün Volkan Demirel için toplandık. Bir Volkan'dır Fenerbahçe. Bu lakabıyla da Fenerbahçe taraftarının sahiplendiği, efsaneleşmiş, Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye geldikten sonra başka bir kulübe gitmemiş, duruşuyla, Fenerbahçe haklarını sahiplenmesiyle tarihe geçmiştir."





"PEREIRA KALMASINI İSTEDİ"

"Volkan'ın futbolculuğa veda ettikten sonra, futbol kariyerine devam etmek istemesi, iyi bir antrenör olmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak 2 sene görev yapmıştır. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylemiştir. Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize söyledi. Biz de bu görüşünü saygıyla karşıladık. Ben biraz pres yaptım, biraz daha dur, görev başındayken yeni bir görev çıkar belki dedim. Ancak o kendine has özgüveniyle ben kendi ayaklarım üzerinde duracağım ama şu tarihte Fenerbahçe'ye geri döneceğim dedi."





VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI

"BENİ DEĞERLİ HİSSETTİRDİ"

Ali Koç'un ardından sözü Volkan Demirel aldı. Önemli açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki genç antrenör, "Çok teknik adamlar geldi çok futbolcular geldi. Hiçbirinin gidişi için basın toplantısı düzenlenmedi. İlk defa ben bu durumla karşı karşıya kalıyorum. Bu beni değerli hissettirdi." ifadelerini kullandı.

"YOLUMA DEVAM ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

"20 yıl önce buraya girdiğimde; delikanlı, henüz ne yapacağını bilmeyen bir genç vardı. Ama şu an 40 yaşında ne yapacağını bilen, kararlı bir Volkan var. Hedeflerim var, yoluma devam etmeye çalışacağım. Ayrılma kararını sezon bitiminde vermiştim. 2 senedir Fenerbahçe'de antrenörlük yapıyorum ve çok güzel imkanlarla çalıştım. Ersun Yanal'ın ekibiyle birlikte ve son dönemde de Emre Belözoğlu ile birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Erol Bulut hocamızla da öyle."





"KENDİ BAŞIMA BİR ŞEYLER YAPABİLECEĞİMİ HİSSETTİM"

"Artık kendi başıma bir şeyler yapabileceğimi hissettim ve bu kararı aldım. Pereira gelmeden önce de takımla çalışma ortamı buldum. Yardımcı olan Zeki ve Fatih hocama teşekkür ediyorum."