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    Fenerbahçe'de yeni hocayı 5 zorlu görev bekliyor

    Fenerbahçe'de yeni hocayı 5 zorlu görev bekliyor

    Sarı-Lacivertli kulüpte, takımın başına geçecek olan yeni teknik direktörü bekleyen 5 zorlu görev var.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:17
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    Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, bu ay içerisinde teknik direktör kararını verecek.

    Ancak bu teknik direktör kararıyla beraber Fenerbahçe'de, mevcut kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

    Koç, kısa süre içinde kararını verecek ve yeni teknik patronu açıklayacak. Ancak yeni yabancı çalıştırıcıyı zor görevler bekliyor.

    Fenerbahçe de yeni hocayı 5 zorlu görev bekliyor #1

    TAKIMI TANIMA

    Yeni teknik adam öncelikle takımı tanımaya çalışacak. Kadroda yer alan oyuncuların profili, kapasitesi ve bu isimlerin ne vereceğini anlaması için zamana ihtiyaç duyacak.

    Fenerbahçe de yeni hocayı 5 zorlu görev bekliyor #2

    KADRO PLANLAMASI

    Takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili olarak karar aşamasına geçilecek. Yeni hoca, bu iş tamamlandıktan sonra da istediği oyuncuların listesini yönetime sunacak.

    Fenerbahçe de yeni hocayı 5 zorlu görev bekliyor #3

    EKONOMİK SIKINTI

    Ancak burada mali sıkıntı devreye giriyor. Limitler, kurun yükselmesi ve pandemiden dolayı zarar oldukça fazla. Bu nedenle teknik adamın listesinde ilk sıradaki isimler, büyük ihtimalle olmayacak. Alternatif isimler gelecek.

    Fenerbahçe de yeni hocayı 5 zorlu görev bekliyor #4

    LİGE ALIŞMA

    Bu aşamaları geçtikten sonra da ligi, takımları, teknik adamları ve ülkemizde oynanan futbolu tanımasıyla ilgili süreç devreye girecek.

    Ligimizde oynanan futbol, Avrupa’dan farklı. Bu nedenle büyük hedeflerle gelen teknik adamlar için ilk yarılar çok sıkıntılı geçiyor. Bu süreci atlatması gerekecek.

    Fenerbahçe de yeni hocayı 5 zorlu görev bekliyor #5

    SABIR SÜRECİ

    2013-2014 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe’de, taraftarın beklemeye tahammülü kalmadı.

    Erol Bulut’un etkisiz futboluna rağmen takımın zirveye yakın olması sebebiyle camia, şampiyonluk şansı sürdüğü için sabır göstermişti. Yeni gelen teknik adamın minimum kayıpla ilerlemesi gerekecek. Aksi taktirde üzerindeki baskı artacak.

    Fenerbahçe de yeni hocayı 5 zorlu görev bekliyor #6

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