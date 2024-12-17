Fenerbahçe'de yeni kriz: Oynatacak kaleci kalmadı

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Fenerbahçe, cuma günü Eyüpspor ile oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde kaleci pozisyonunda krizle karşı karşıya kaldı. Başakşehir maçının ilk yarısında Dominik Livakovic’in sakatlanmasıyla kaleye geçen 21 yaşındaki Ertuğrul Çetin, bu kritik süreçte takımın gündemindeki isim oldu.

LİVAKOVİC YOK, GÖZLER İKİ GENÇ KALECİDE

Teknik direktör Jose Mourinho, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, Livakovic’in Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyeceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası sağlık ekibi, İrfan Can Eğribayat’ı zorlu maça yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Öte yandan teknik heyet, İrfan Can’ın hazır olamama ihtimaline karşı, hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgilenmeye karar verdi.

Mourinho’nun olumsuz bir senaryoya hazırlıklı olması gerektiği belirtilirken, genç kalecinin özgüven kazanması için çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

KALE ERTUĞRUL ÇETİN'E EMANET OLABİLİR

Eğer İrfan Can Eğribayat zorlu Eyüpspor maçına yetişemezse, kaleyi bir kez daha Ertuğrul Çetin devralacak. Fenerbahçe için kritik öneme sahip bu mücadelede kaleci tercihi, maçın sonucuna doğrudan etki edebilir.