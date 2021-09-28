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    Fenerbahçe'de yeni transferler alışmaya başladı

    Fenerbahçe'de bu sezon yapılan yeni transferler takıma adapte olurken gol performansları da yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 15:12
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    Fenerbahçe'de yeni transferler alışmaya başladı

    Transfer sezonunda takımın birçok bölgesine takviyeler yapan Fenerbahçe, transferlerin karşılığını alıyor.

    Sarı-lacivertlilerde Giresunspor maçında ilk asistlerini yapan Rossi ve Berisha, Hatay deplasmanındaki performanslarıyla taraftarı hayli memnun ettiler.

    BERISHA UMUT VERDİ

    Rossi ilk gol sevincini Hatay'da yaşadı. Berisha da önemli fırsatlar yakalayıp yakında gol perdesini açacağını gösterdi.

    Pereira ve ekibinin, Berisha'nın yardımcı santrfor rolündeki performansından memnun olduğu kaydedildi. Alman golcünün, takım savunmasına katkı yaptığı düşünülürken, kritik paslarla takımı hücuma kaldırması olumlu karşılandı.

    Fenerbahçe de yeni transferler alışmaya başladı #1

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