Fenerbahçe'de yine AZ Alkmaar kabusu

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Fenerbahçe, Avrupa'da kalesini gole kapatamıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Lugano'yu 2 maçta da mağlup etmesine karşın kalesinde gol gören sarı-lacivertli ekip, bir sonraki turda karşılaştığı Fransa temsilcisi Lille'e ilk maçta 2-1 yenildi, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertliler, ilk hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise'u 2-1 yenerken, ikinci maçında deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. İç sahada Manchester United karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında ise meşin yuvarlağı kalesinden 3 kez çıkardı.

AZ ALKMAAR ŞANSSIZLIĞI

Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşılaştığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.

Rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği AZ Alkmaar'la iç sahada 3-3, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.