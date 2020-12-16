Fenerbahçe'de yoğun fikstür öncesi sakatların son durumu

Kadıköy'de son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde yoğun bir maç trafiğine girilecek. İşte zorlu rakiplerle karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde son durum...

Evinde üst üste aldığı Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor mağlubiyetlerinin ardından kaybetme lüksü kalmayan Fenerbahçe'de fikstürün zorluğu da dikkat çekiyor.

1 AYDA ÇIKILACAK ZORLU MAÇLAR

Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'la karşılan sarı-lacivertliler hafta sonu da Sumudica'nın çalıştırdığı formda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Bu zorlu deplasmanın ardından sezona iyi başlayamayan ve yükseliş için fırsat arayan Başakşehir'i evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe bir sonraki maçını boğazın diğer yakasında Kasımpaşa'ya karşı yapacak.

Ardından şu anda lider konumda bulunan Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ocak ayında Erzurum deplasmanına çıkarak hem soğuğa hem de rakibine karşı mücadele edecek.

SAKATLARIN SON DURUMU

Bu zorlu fikstürde sarı-lacivertliler sakatlık problemleri de yaşıyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Perotti, Valencia, Lemos ve Samatta'nın sakatlıkları sürüyor.

Arjantinli Perotti'nin 2 hafta sonra sahalara dönmesi beklenirken, Samatta'nın ise gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması öngörülüyor. Arka alt adele zarında 1. derece kısmi yırtık bulunan Valencia ve bileğinde problem olan Lemos'un da kısa süre sonra takımdaki yerlerini alacağı öğrenildi.

EROL BULUT ADEMI VE THIAM'DAN YARARLANACAK

Teknik direktör Erol Bulut'un Perotti ve Samatta'nın yokluğunda Thiam ve Ademi'den yararlanabileceği kaydedilirken Lemos'un iyileşmesi halinde bile Serdar Aziz ve Tisserand'ın alternatifi olarak kalacağı belirtildi.