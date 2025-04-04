Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri büyük maçlarda kayıp

Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği Youssef En-Nesyri, büyük maçlarda kayıpları oynuyor...
Faslı golcü, büyük maçlarda ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşattı.
DERBİLERİ BOŞ GEÇTİ
Tecrübeli golcü, bu sezon Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.
Faslı golcü, son olarak Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray derbisinde yokları oynadı.
44 MAÇTA 26 GOL ATTI
Bu sezon 44 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol atarken 6 da gol pası verdi.
Toplamda 32 gole katkı verdi. Yıldız golcü, son 7 resmi maçta ise gol sevinci yaşayamadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış