Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri büyük maçlarda kayıp

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Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği Youssef En-Nesyri, büyük maçlarda kayıpları oynuyor...

Faslı golcü, büyük maçlarda ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşattı.

DERBİLERİ BOŞ GEÇTİ

Tecrübeli golcü, bu sezon Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.

Faslı golcü, son olarak Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray derbisinde yokları oynadı.

44 MAÇTA 26 GOL ATTI

Bu sezon 44 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol atarken 6 da gol pası verdi.

Toplamda 32 gole katkı verdi. Yıldız golcü, son 7 resmi maçta ise gol sevinci yaşayamadı.