Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri'ye ıslıklı protesto

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri 63. dakikada oyundan alındı. En Nesyri çıkarken taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 21:37
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk etti.
  • En Nesyri, 63. dakikada oyundan alındı ve taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı.
  • İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'de En Nesyri yerini Jhon Duran'a bıraktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti.

Sarı lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

OYUNDAN ISLIKLANARAK ÇIKTI

Maça ilk 11'de başlayan En Nesyri, 63. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı. 

En Nesyri'nin oyundan çıktığı anda tribünlerdeki taraftarlar, oyuncuyu ıslıkla protesto etti.

