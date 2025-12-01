Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri'ye ıslıklı protesto

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk etti.
- En Nesyri, 63. dakikada oyundan alındı ve taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı.
- İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'de En Nesyri yerini Jhon Duran'a bıraktı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti.
Sarı lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
OYUNDAN ISLIKLANARAK ÇIKTI
Maça ilk 11'de başlayan En Nesyri, 63. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.
En Nesyri'nin oyundan çıktığı anda tribünlerdeki taraftarlar, oyuncuyu ıslıkla protesto etti.