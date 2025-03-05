Fenerbahçe'de yükselişin 5 nedeni

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Son dönemde vites yükselten Fenerbahçe, başarılı formuyla göz dolduruyor.

Öyle ki son dönemde yalnızca Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sonu Antalyaspor'u da 3-0'lık skorla geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Fenerbahçe'de özellikle Youssef En-Nesyri'nin gol katkısı sarı-lacivertlilerin üç kulvarda da çıkışa geçmesinde önemli pay sahibi oldu.

FENERBAHÇE'NİN SON DÖNEMDE YÜKSELEN FORMU MERCEK ALTINDA

Bir diğer yandan Skriniar'ın gelişi ve genç Yusuf Akçiçek'in savunmadaki yükselen performansıyla kalesini gole kapatmaya başlayan Fenerbahçe'de keyifler yerinde.

İşte sarı-lacivertlilerde yenilmez bir takıma dönüşmesinin beş temel sırrı:

MOURİNHO'YA DUYULAN GÜVEN

-Yönetimin Mourinho'ya duyduğu güven "Biz gideriz, Mourinho kalır" söylemi, Portekizli teknik adama verilen desteği gözler önüne serdi ve takım üzerindeki otoritesini güçlendirdi.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

-Psikolojik üstünlük kurulması Acun Ilıcalı ve Mourinho'nun yabancı hakem ve diğer konularla ilgili açıklamaları derbi öncesinde Galatasaray cephesinde dengeleri sarstı.

SKRİNİAR'IN HIZLI ADAPTASYONU

-Savunmadaki krizin fırsata dönüşmesi beş stoperin sakatlığına rağmen, Skriniar'ın hızlı adaptasyonu, Yusuf ve Amrabat'ın beklenmedik çıkışı, Çağlar ve Djiku'nun sakatlıktan formda dönmesi defanstaki istikrarı sağladı.

KANATLARDAN VERİM ALMAYA BAŞLANDI

-Kanat oyuncularından maksimum verim Oğuz Aydın, Osayi-Samuel, Kostic, Levent Mercan ve zaman zaman kanatta görev alan Szymanski, hücumda büyük katkı verdi.

DZEKO VE EN-NESYRİ'NİN UYUMU

-Çift forvetin kusursuz çalışması Dzeko ve En-Nesyri'nin birlikte oynadığı çift forvet sistemi, takımın gol yollarında adeta bir makine gibi işlemesini sağladı.