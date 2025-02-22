Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek için zam kararı

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Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertlilerde her geçen gün performansının üzerine koyuyor.

Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan Yusuf Akçiçek, savunmada da güven veriyor.

ZAM KARARI

Fenerbahçe yönetimi, 19 yaşındaki stoperin sözleşmesini uzatmıştı. Yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Yusuf Akçiçek'e performansı sonrası zam yapma kararı alındı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Fenerbahçe'nin, Yusuf Akçiçek'in sözleşmesine serbest kalma maddesi de ekleyeceği öğrenildi. Bu serbest kalma bedelinin ise oldukça yüksek bir rakam olması hedefleniyor.