Fenerbahçe'de yüzde 4,8'lük yabancı hisse satışı geldi

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Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp KAP'a yaptığı açıklamada Futbol A.Ş'de sahip olunan sermayenin %4,80'ini (12 milyon adet) yabancı bir kurumsal yatırımcıya satıldığını açıkladı.

YÜZDE 4,8'LİK HİSSET SATILDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, hisse başına satış fiyatı 46,10 TL olarak belirlendi.

Satışın ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şirketteki pay oranı yüzde 62,27’ye geriledi.

Fenerbahçe'nin bu satış işlemi neticesinde 553.2 milyon TL gelir elde ettiği anlaşıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: