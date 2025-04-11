Fenerbahçe'de yüzde 4,8'lük yabancı hisse satışı geldi

Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp KAP'a yaptığı açıklamada Futbol A.Ş'de sahip olunan sermayenin %4,80'ini (12 milyon adet) yabancı bir kurumsal yatırımcıya satıldığını açıkladı.
YÜZDE 4,8'LİK HİSSET SATILDI
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, hisse başına satış fiyatı 46,10 TL olarak belirlendi.
Satışın ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şirketteki pay oranı yüzde 62,27’ye geriledi.
Fenerbahçe'nin bu satış işlemi neticesinde 553.2 milyon TL gelir elde ettiği anlaşıldı.
AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir.
Pay satış fiyatı 46,10 TL'dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı %62,27'ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Özel Durumlar Tebliği madde 11 uyarınca iş bu açıklamamıza konu işlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir."
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