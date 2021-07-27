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    Fenerbahçe'de Zanka yolcu

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak savunmada ağır kaldığı için beğenilmeyen Zanka ile yollar ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 18:04
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    Fenerbahçe'de Zanka yolcu

    Danimarkalı oyuncu Zanka, Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam ilan edildi. Sarı-lacivertliler, tecrübeli stoperi bir an önce elden çıkarmak istiyor.

    Geçen sezon tecrübeli stoperi kiralayan Kopenhag, Zanka'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

    AZ DA OLSA PARA KAZANILMAK İSTENİYOR

    Fenerbahçe 2019'da 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 31 yaşındaki savunmacıdan az da olsa para kazanmayı hedefliyor.

    Ancak Zanka'ya şu ana kadar başka bir talip çıkmadığı belirtildi.

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