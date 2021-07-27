- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe'de Zanka yolcu
Fenerbahçe'de Zanka yolcu
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak savunmada ağır kaldığı için beğenilmeyen Zanka ile yollar ayrılacak.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 18:04
Danimarkalı oyuncu Zanka, Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam ilan edildi. Sarı-lacivertliler, tecrübeli stoperi bir an önce elden çıkarmak istiyor.
Geçen sezon tecrübeli stoperi kiralayan Kopenhag, Zanka'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
AZ DA OLSA PARA KAZANILMAK İSTENİYOR
Fenerbahçe 2019'da 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 31 yaşındaki savunmacıdan az da olsa para kazanmayı hedefliyor.
Ancak Zanka'ya şu ana kadar başka bir talip çıkmadığı belirtildi.