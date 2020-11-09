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    Fenerbahçe'den 10 Kasım'a özel çağrı

    Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla camiaya 10 Kasım çağrısında bulundu. Sarı-lacivertliler hazırladıkları Atatürk temalı fotoğrafın profil fotoğrafı olmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 17:06
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 17:16
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    Fenerbahçe'den 10 Kasım'a özel çağrı

    Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla camiaya özel bir çağrıda bulundu.

    PROFİL RESİMLERİNİ TEK GÖRSEL

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atamızın ilelebet kalplerimize yazılışının 82. yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarımızı '#BizSeniz' görseliyle donatıyor, sonsuz özlemini en derinde yaşıyoruz. Tüm camiamızın da sosyal medya profillerini Atamızın '#BizSeniz' görseli ile donatmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe den 10 Kasım a özel çağrı #1

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