Fenerbahçe'den 10 Kasım'a özel çağrı

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla camiaya 10 Kasım çağrısında bulundu. Sarı-lacivertliler hazırladıkları Atatürk temalı fotoğrafın profil fotoğrafı olmasını istedi.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla camiaya özel bir çağrıda bulundu.

PROFİL RESİMLERİNİ TEK GÖRSEL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atamızın ilelebet kalplerimize yazılışının 82. yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarımızı '#BizSeniz' görseliyle donatıyor, sonsuz özlemini en derinde yaşıyoruz. Tüm camiamızın da sosyal medya profillerini Atamızın '#BizSeniz' görseli ile donatmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



