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Fenerbahçe'den 10 Kasım'a özel çağrı
Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla camiaya 10 Kasım çağrısında bulundu. Sarı-lacivertliler hazırladıkları Atatürk temalı fotoğrafın profil fotoğrafı olmasını istedi.
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 17:06
- Güncelleme : 09.11.2020 - 17:16
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla camiaya özel bir çağrıda bulundu.
PROFİL RESİMLERİNİ TEK GÖRSEL
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atamızın ilelebet kalplerimize yazılışının 82. yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarımızı '#BizSeniz' görseliyle donatıyor, sonsuz özlemini en derinde yaşıyoruz. Tüm camiamızın da sosyal medya profillerini Atamızın '#BizSeniz' görseli ile donatmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.