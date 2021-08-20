- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe'den 2 oyuncusuyla ilgili sakatlık açıklaması
Fenerbahçe'den 2 oyuncusuyla ilgili sakatlık açıklaması
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 18:40
Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın MR sonuçlarını paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre Filip Novak'ta "grade 2 a strain" İrfan Can Kahveci'de ise "grade 1 strain" tespit edildiği kaydedildi.
İrfan Can Kahveci'nin 1 hafta içinde dönmesi beklenirken, Novak'ın iyileşmesinin ise 3-4 haftayı bulabileceği belirtiliyor.
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Sarı-lacivertli takımdan iki futbolcunun sakatlığıyla ilgili açıklama şu şekilde:
"Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ları çekilmiştir. Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."