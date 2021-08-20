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    Fenerbahçe'den 2 oyuncusuyla ilgili sakatlık açıklaması

    Fenerbahçe'den HJK Helsinki maçında sakatlanarak oyundan çıkan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 18:40
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    Fenerbahçe'den 2 oyuncusuyla ilgili sakatlık açıklaması

    Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın MR sonuçlarını paylaştı.

    Yapılan açıklamaya göre Filip Novak'ta "grade 2 a strain" İrfan Can Kahveci'de ise "grade 1 strain" tespit edildiği kaydedildi.

    İrfan Can Kahveci'nin 1 hafta içinde dönmesi beklenirken, Novak'ın iyileşmesinin ise 3-4 haftayı bulabileceği belirtiliyor.

    FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

    Sarı-lacivertli takımdan iki futbolcunun sakatlığıyla ilgili açıklama şu şekilde:

    "Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ları çekilmiştir. Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."

    Fenerbahçe den 2 oyuncusuyla ilgili sakatlık açıklaması #1

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