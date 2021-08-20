Fenerbahçe'den 2 oyuncusuyla ilgili sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'den 2 oyuncusuyla ilgili sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'den HJK Helsinki maçında sakatlanarak oyundan çıkan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme yapıldı.

Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın MR sonuçlarını paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre Filip Novak'ta "grade 2 a strain" İrfan Can Kahveci'de ise "grade 1 strain" tespit edildiği kaydedildi.

İrfan Can Kahveci'nin 1 hafta içinde dönmesi beklenirken, Novak'ın iyileşmesinin ise 3-4 haftayı bulabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli takımdan iki futbolcunun sakatlığıyla ilgili açıklama şu şekilde:

"Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ları çekilmiştir. Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."