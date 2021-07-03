Fenerbahçe sosyal medya hesabından 3 Temmuz şike davasına ilişkin 'Şimdi hesap vakti' etiketiyle bir video paylaştı.

Türk futboluna 2010-2011 sezonuna damga vuran ve geçtiğimiz 10 yılda Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki en temel tartışma konusu olan 3 Temmuz şike davası, yıl dönümünde yine gündemde.

"ŞİMDİ HESAPLAŞMA VAKTİ"

Fenerbahçe, konuya ilişkin her yıl olduğu gibi bu yıl da bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından yapılan paylaşım 'Şimdi hesap verme vakti' etiketiyle yapıldı.

Videoda, dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın davaya ilişkin konuşmaları da yer aldı.

Fenerbahçe'den 3 Temmuz videosu VİDEO