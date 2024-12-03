Fenerbahçe'den 5 maçlık galibiyet serisi
İHA

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko'dan geldi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaştığı Slavia Prag'ın ardından Gaziantep ekibine karşı da galibiyet aldı.

GALİBİYET SERİSİ SÜRDÜ

Fenerbahçe, dünkü maçla birlikte galibiyet serisine devam etti. Sarı-lacivertliler, ligde sırasıyla Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK'yı yenerek üst üste 5 maçta 15 puan topladı.

FARK 3'E İNDİ

Bu galibiyetle puanını 32'ye yükselen Jose Mourinho'nun öğrencileri lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada puan farkını 3'e indirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor