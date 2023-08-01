Fenerbahçe'den 5 yıldızlı forma açıklaması: İtibar etmeyin Fenerbahçe'nin resmi mağaza markası Fenerium, bu sezon üretilen forma ve antrenman ürünlerinde 5 yıldızlı armanın kullanılmaya devam edileceğini açıkladı.

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Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forma kararına ilişkin bir açıklama da kulübün resmi mağaza markası olan Fenerium'dan geldi.

Fenerium'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

2023-24 Sezonu Futbol A Takım forma ve şortlarımız, antrenman grubu ve 28 şampiyonluğumuza ithafen üretilen tüm koleksiyonlarımız 5 yıldızlı olarak üretilmeye ve satılmaya devam edecektir. Bu konuda yapılan gerçek dışı paylaşımların dikkate alınmamasını rica ederiz.

Ali Koç, "Maçlara yıldızsız çıkacağız" demişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, resmi maçlarda yıldızsız formanın kullanılacağını açıklamıştı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekildeydi: