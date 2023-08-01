Fenerbahçe'den 5 yıldızlı forma açıklaması: İtibar etmeyin

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Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forma kararına ilişkin bir açıklama da kulübün resmi mağaza markası olan Fenerium'dan geldi.
Fenerium'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar söylendi:
2023-24 Sezonu Futbol A Takım forma ve şortlarımız, antrenman grubu ve 28 şampiyonluğumuza ithafen üretilen tüm koleksiyonlarımız 5 yıldızlı olarak üretilmeye ve satılmaya devam edecektir. Bu konuda yapılan gerçek dışı paylaşımların dikkate alınmamasını rica ederiz.
Ali Koç, "Maçlara yıldızsız çıkacağız" demişti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, resmi maçlarda yıldızsız formanın kullanılacağını açıklamıştı.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekildeydi:
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz.