Fenerbahçe'den açıklama: Bayraklarınızı hazırlayın

Süper Lig'de ilk devreyi ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, CNBC-e'de canlı yayına katıldı.

Bilecik, sezon sonu mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti.

"3 PUANLAR ALINIR, VERİLİR"

Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

Değerli hocamız Mourinho bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Geçmiş olsun. Takımın başında, hiçbir şüphe yok. Bütün Yönetim Kurulu olarak da aynı motivasyonla herkes görevinin başında. Aramızda bir puan farkı var ama futbol 3 puanlı bir oyun, nihayetinde bakıldığı zaman. Yani bu 3 puanlar alınır, verilir. Günün sonunda öykünün bu sene çok keyifli bir neticeyle sonuca ulaşacağını düşünüyorum.