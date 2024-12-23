Fenerbahçe'den açıklama: Jose Mourinho, operasyon geçirdi

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Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitmişti.

Dünyaca ünlü teknik adam hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamayla Mourinho'nun bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertliler, 61 yaşındaki teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"HOCAMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Geçmiş Olsun Jose Mourinho



Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

CUMA GÜNÜ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Öte yandan Portekizli çalıştırıcı operasyonun ardından 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak.