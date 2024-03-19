Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki Fenerbahçe Spor Kulübü, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları hakkında bir paylaşımda bulundu. Tunç, sarı-lacivertlilere yanıt vererek futbolculara soruşturma açılmayacağını söyledi.

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Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahada ortalık karıştı. Trabzonspor taraftarının sahaya inmesi sonrası sarı-lacivertli futbolcularla arbede yaşandı.

Yaşanan bu olaylar sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü ise Tunç'un sözlerine yanıt verdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması

Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntü ile takip ettik.



Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen; 'Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.' sözleri



Maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan,



Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.



Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır.



Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur.

Yılmaz Tunç, cevap verdi

Yılmaz Tunç, Fenerbahçe'nin bu açıklaması üzerine şu sözleri sarf etti:

Spor sahalarında bu görüntüleri kabul etmek mümkün değil. 38 kişinin kimliği tespit edildi, 12'si gözaltında. Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmış ancak bu doğru değil.

Neler oldu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un olduğunu ifade eden Bakan Tunç, sahada şiddetin önlenmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı olduğunu duyurdu.

Yılmaz Tunç'un daha önceki açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk açıklamasında şunları söylemiş ve söz konusu polemik ortaya atılmıştı:

''Soruşturma devam ediyor'' demişti