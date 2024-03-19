Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahada ortalık karıştı. Trabzonspor taraftarının sahaya inmesi sonrası sarı-lacivertli futbolcularla arbede yaşandı.
Yaşanan bu olaylar sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü ise Tunç'un sözlerine yanıt verdi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması
Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntü ile takip ettik.
Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen; 'Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.' sözleri
Maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan,
Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.
Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır.
Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur.
Yılmaz Tunç, cevap verdi
Yılmaz Tunç, Fenerbahçe'nin bu açıklaması üzerine şu sözleri sarf etti:
Spor sahalarında bu görüntüleri kabul etmek mümkün değil. 38 kişinin kimliği tespit edildi, 12'si gözaltında. Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmış ancak bu doğru değil.
Neler oldu?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un olduğunu ifade eden Bakan Tunç, sahada şiddetin önlenmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı olduğunu duyurdu.
Yılmaz Tunç'un daha önceki açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk açıklamasında şunları söylemiş ve söz konusu polemik ortaya atılmıştı:
''Soruşturma devam ediyor'' demişti
'Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. Spor kardeşliktir diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. Dünkü olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı. İşte sahaya girmek, taşkınlık yapmak, sahaya yasak madde sokmak spor alanı dışında yine sporu etkileyecek şekilde tahrik edecek şekilde beyanatta bulunmak basın yayın aracılığıyla. Tüm bunlar hepsi bu olay çerçevesi içerisinde kimin hangi fiili hangi kanun maddesine uyuyor? Bu soruşturmayı şu anda Cumhuriyet Savcılığı yapıyor. Bunu siyasete alet etmek bir kere hiç doğru değil. Bunu siyasete alet etmek bir kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen “Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?” konusunu değerlendirdik arkadaşlarımızla. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Tabii bunu yargı paketinde de olabilir ama madde sayısına göre… Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak.
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