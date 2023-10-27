Fenerbahçe'den Alexander Djiku açıklaması: Kırık tespit edildi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets maçında ayağına aldığı darbeden dolayı MR'ı çekilen Alexander Djiku’nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklandı. Djiku'nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Ludogorets ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'deki maçı sarı-lacivertli takım, 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada Michy Batshuayi ile 52. dakikada ve 90+3. dakikada Miha Zajc attı. Ludogorets'in golünü ise 65. dakikada Rodrigo Becao (Kendi kalesine) attı.

Maçın ardından ise Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

"Sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.



Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.



Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

En az 6 hafta yok

Bu sakatlığın ardından ise Ganalı savunma oyuncusunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Serdar Aziz'in de sakatlanması ve uzun süre forma giyemeyecek olması nedeniyle sarı-lacivertlilerde stoper bölgesinde yalnızca Rodrigo Becao ve Samet Akaydin kaldı.