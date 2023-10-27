Fenerbahçe'den Alexander Djiku açıklaması: Kırık tespit edildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Ludogorets ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'deki maçı sarı-lacivertli takım, 3-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada Michy Batshuayi ile 52. dakikada ve 90+3. dakikada Miha Zajc attı. Ludogorets'in golünü ise 65. dakikada Rodrigo Becao (Kendi kalesine) attı.
Maçın ardından ise Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.
"Sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir"
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
En az 6 hafta yok
Bu sakatlığın ardından ise Ganalı savunma oyuncusunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Serdar Aziz'in de sakatlanması ve uzun süre forma giyemeyecek olması nedeniyle sarı-lacivertlilerde stoper bölgesinde yalnızca Rodrigo Becao ve Samet Akaydin kaldı.
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