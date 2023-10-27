Fenerbahçe'den Alexander Djiku açıklaması: Kırık tespit edildi
ensonhaber.com

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Ludogorets ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'deki maçı sarı-lacivertli takım, 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada Michy Batshuayi ile 52. dakikada ve 90+3. dakikada Miha Zajc attı. Ludogorets'in golünü ise 65. dakikada Rodrigo Becao (Kendi kalesine) attı.

Maçın ardından ise Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

"Sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

En az 6 hafta yok

Bu sakatlığın ardından ise Ganalı savunma oyuncusunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Serdar Aziz'in de sakatlanması ve uzun süre forma giyemeyecek olması nedeniyle sarı-lacivertlilerde stoper bölgesinde yalnızca Rodrigo Becao ve Samet Akaydin kaldı.