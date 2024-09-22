Fenerbahçe'den Ali Koç ile Jose Mourinho'nun gerginlik yaşadığı iddiasına açıklama geldi Fenerbahçe, Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray maçında Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve gerginlik yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörü Jose Mourinho ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç arasında tartışma yaşandığı iddialarına yanıt verdi.

Sarı-lacivertliler, dün oynanan Galatasaray maçında Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve gerginlik yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

'ALİ KOÇ YÖNETİM LOCASINDAN AYRILMADI'

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç’un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır." denildi.

"BU YALANI ORTAYA ATANLARIN AMAÇLARINI İYİ BİLİYORUZ"

Fenerbahçe'nin paylaşımında ayrıca, "Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

AHMET ÇAKAR'IN GERGİNLİK İDDİASI

Tarihi derbiyi Beyaz TV ekranlarında yorumlayan Ahmet Çakar'dan ise dikkat çeken iddialar peş peşe gelmişti.

Çakar, devre arasında Fenerbahçe soyunma odasında yaşananları aktarmıştı.

Fenerbahçe’nin 2-0 mağlup olarak gittiği devre arasında Ali Koç’un soyunma odasına indiğini belirten Ahmet Çakar, futbolculara ağır sözler söylediğini iddia etmişti.

Bunun üzerine teknik direktör Jose Mourinho’nun araya girdiğini ancak Ali Koç ile büyük bir gerginlik yaşadıklarını belirten Ahmet Çakar, basın toplantısına çıkmama sebebinin de bu olduğunu söylemişti.

Ayrıca Ahmet Çakar, Mourinho’nun daha sonra kendi özel aracı ile stattan ayrıldığını dile getirmişti.