Fenerbahçe'den Ali Şansalan açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor - Beşiktaş maçında orta hakem olarak görev yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin Başakşehir maçına VAR hakemi olarak atanan Ali Şansalan için açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor-Beşiktaş maçında orta hakem olarak görev yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin Başakşehir maçına VAR hakemi olarak atanan Ali Şansalan hakkında açıklama yaptı.





İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Kamuoyu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Ali Şansalan'ın dikkatine başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Süper Lig 2021-22 sezonu 5. haftasının Cumartesi maçları dün akşam oynanmıştır. Bu karşılaşmaların en kritiklerinden biri Fraport Tav Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçtır

İlgili maçta orta hakem olarak görev alan, maçta 10 km'nin (kilometre) üzerinde koşmuş olan hakem Ali Şansalan'ın, bugün yine ligin en kritik maçlardan biri olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz. Antalya'da oynanan, 19.00'da başlayıp 20.45'te sona eren maçın ardından muhtemelen gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde İstanbul'a seyahat etmiş bir hakemin; fiziki ve zihinsel yorgunluğu, performansını etkileyecek sayısız ciddi unsur ortada iken bunun görmezden gelinmesi, akıllarda soru işaretleri yaratmaktadır.

Şöyle ki; bir hakemin verimli bir performans göstermesi için anlık reflekslerin çok önemli olduğu, bunun da birebir istirahat ve yorgunluk durumu ile bağlantılı olduğu tüm spor camiasının malumudur. İlgili hakemin, takımımızın geçen sezon oynadığı Konyaspor maçında verdiği, tüm kamuoyunun tepkisini çeken gol iptal kararı da kulübümüzün ve camiamızın hafızalarındadır.

Ayrıca maçımızın orta hakemi olarak görev yapacak Sayın Fırat Aydınus'un, 2019 yılında gerginlik yaşadığı kamuoyunun gündemine düşen TFF temsilcisi Cenk Altun ile Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçında birlikte görev alacak olması da ne yazık ki hakem performansını etkilemesi muhtemel bir diğer unsur olarak dikkatimizi çekmiştir.

Tüm bu kritik adımları ve duyduğumuz endişeyi kamuoyunun bilgisine sunuyor; Türkiye Futbol Federasyonu'nun, ilgili tüm birimlerinin ve hakemlerin, adil ve dikkatli maç yönetimi sergilenmesi konusunda, dikkatlerini çekmek istiyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü"