Fenerbahçe'den Antalyaspor'un penaltı isyanına cevap

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede tartışmalara neden olan pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşu suçlayan bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçındaki tartışmalara neden olan pozisyon hakkında açıklama yaptı.

"POZİSYONUN ÖNCESİ ÖZETE BİLE KONULMADI"

Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşu hedef alan açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın, Süper Lig’in 2.haftasında, dün akşam Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan bir pozisyona dair konuyu hem Süper Lig'in yayıncısı konumunda bulunan beIN SPORTS’un hem de kamuoyunun dikkatine getirmek istiyoruz.

Maçın 91. dakikasında yaşanan, “penaltı mı, değil mi?” yorumları ile spor kamuoyunun gündemine giren, pozisyonu tarafsız şekilde izleyen ağırlıklı tüm yorumcular tarafından “penaltı değil” olarak tanımlanan ilgili pozisyona dair Kulübümüzün odağında olan asıl konu, maç sırasında ve sonrasındaki özetlerde yer bulmayan ilgili pozisyonun başlangıç noktasıdır.

91. dakikada meydana gelen pozisyonda, oyuncumuz Mesut Özil ile Antalyaspor futbolcusu Ufuk Akyol’un birlikte çıktıkları kafa topunda, rakip oyuncunun takım arkadaşı Wright’a pası aktardığı esnada oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğu net şekilde gözlenmektedir."

(görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)