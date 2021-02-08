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Fenerbahçe'den Arda Turan'a tepki
Başta Arda Turan olmak üzere, Galatasaraylı futbolcuların derbi sonrası soyunma odasında ettiği küfürler hakkında konuşan Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, TFF'ye çağrıda bulundu.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 09:17
- Güncelleme : 08.02.2021 - 10:03
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle ezeli rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Karşılaşmanın ardından sosyal medyaya düşen bir video ise ortalığı karıştırdı.
Etebo'nun Instagram'dan paylaştığı videoda, başta Arda Turan olmak üzere bazı Galatasaraylı futbolcuların Fenerbahçe'ye küfrettiği görüldü.
"TFF'NİN GEREKENİ YAPMASINI BEKLİYORUZ"
Konu hakkında Beyaz TV'ye konuşan Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş: "Arda Turan isimli futbolcunun soyunma odasındaki küfürlü tezahürat, kendi takım arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. TFF Disiplin Kurulu'nun gerekeni yapmasını bekliyoruz. Konunun takipçisiyiz." dedi.
İşte o video: