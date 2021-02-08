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Fenerbahçe'den Arda Turan'a tepki

Fenerbahçe'den Arda Turan'a tepki

Başta Arda Turan olmak üzere, Galatasaraylı futbolcuların derbi sonrası soyunma odasında ettiği küfürler hakkında konuşan Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, TFF'ye çağrıda bulundu.