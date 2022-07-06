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    Fenerbahçe'den Atatürk heykeli

    Fenerbahçe'den Atatürk heykeli

    Sarı-lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun önüne Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini dikti.
    • 06.07.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 18:39
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    Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi takımlı olduğuna dair tartışmalar yeniden yıllardır sürmeye devam ediyor.

    Kulüpler Atatürk'ün kendilerini desteklediklerini iddia ederek belge ve paylaşımlarda bulunuyor.

    Geçtiğimiz günlerde Ethem Sancak, Mustafa Kemaş Atatürk'ün Beşiktaşlı olduğunu iddia etmişti.

    Fenerbahçe Atatürk heykeli dikti

    Süren tartışmalarla birlikte Fenerbahçe'den bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun önüne Atatürk heykeli dikti.

    Heykelin ön kısmında ise Atatürk'ün Fenerbahçe ile ilgili sözleri yer aldı. Ön kısımda şu ifadeler yer aldı:

    "Fenerbahçe Kulübünün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekte övünüyorum.

    3 Mayıs 1918

    Ordu Komutanı Mustafa Kemal"

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