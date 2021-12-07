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    Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer açıklaması

    Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından Chelsea'ye transfer olduğu iddia edilen Attila Szalai hakkında bir duyuru yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 16:57
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    Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer açıklaması

    Fenerbahçe, son günlerde adı Chelsea ile anılan savunma oyuncusu Attila Szalai için bir açıklama yayınladı.

    Sarı-lacivertliler, Szalai için herhangi transfer görüşmesi yapılmadığını duyurdu.

    Fenerbahçe den Attila Szalai ve transfer açıklaması #1

    "HERHANGİ BİR TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPILMADI"

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

    Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

    Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız."

    Fenerbahçe den Attila Szalai ve transfer açıklaması #2

    BU AÇIKLAMA NEDEN YAPILDI?

    Bilindiği üzere taraftarlar arasında ve bazı haber sitelerinde Attila Szalai'nin Chelsea'ye satıldığı iddiaları vardı.

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