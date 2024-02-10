Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor, Fatih Karagümrük'te siftah yaptı Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Pendikspor'u 2-0 yendi. Kırmızı-siyahlıların ilk golünü ise geçtiğimiz günlerde yeniden kadroya katılan Emre Mor kaydetti.

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Süper Lig'in 25. haftasında alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen iki takımın karşılaşması oynandı.

İstanbul ekiplerinin düellosunda Fatih Karagümrük ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük, 2-0'lık skorla galip noktaladı.

Ev sahibi takımın gollerini ise 31. dakikada Emre Mor ve 76. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Emre Mor, ikinci döneminde ilk golünü attı

Ligde kalma adına kritik bir üç puanın sahibi olan Karagümrük'te Emre Mor, gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılarak sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralanan milli futbolcu, İstanbul ekibindeki ikinci döneminde siftah yaptı.

Takımını öne geçiren golü attı

Dakikalar 31'i gösterdiğinde sol kanattan topla hareketlenen Can Keleş, ceza sahası solunda olan Valentin Eysseric'i gördü.

Topla birlikte son çizgiye inen Eysseric, kale alanı önünde koşu yapan Emre Mor'a pasını verdi. Emre'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İlk döneminde 29 maçta 6 gol atmıştı

Böylelikle 26 yaşındaki isim Karagümrük'teki ikinci döneminde çıktığı 3. maçta ilk golünü kaydetti.

2021-2022 sezonunda Karagümrük'te oynayan Emre Mor, 29 maçta forma giymiş ve 6 gol, 4 asistle mücadele etmişti.