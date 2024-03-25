Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a davet Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul öncesi düzenlenecek istişare iftarına davet edildi.

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Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi gerçekleştireceği istişare iftarına eski başkan Aziz Yıldırım da davet edildi.

Fenerbahçe yöneticileri Fethi Pekin ve Burak Kızılhan, Aziz Yıldırım'ı yakınındaki isimler aracılığıyla 27 Mart'ta düzenlenecek geniş katılımlı iftar yemeğine davet etti. Başkan Ali Koç'un, kulübün geçmiş dönemlerinden sorumlu isimlerin görüşlerine büyük önem verdiği ve onların fikirlerini duymak istediği belirtiliyor.

Pekin ve Kızılhan, Aziz Yıldırım'ın katılımının kendilerini mutlu edeceğini ve onun fikirlerine önem verdiklerini belirterek, Fenerbahçe'nin eski başkanının aralarında olmasının camiayı bir araya getireceğini ifade etti.

Aziz Yıldırım bu kez katılabilir

Aziz Yıldırım, başkanlığı bıraktıktan sonra genel kurul ve Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılmamıştı. Ancak son olarak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin tek sorunu var, başarı" diyerek camiaya birlik mesajı vermişti.

Bu davet, kulübün birlik ve beraberlik içinde hareket etme arzusunu yansıtıyor.